Yannick Bright l’italiano che ha vinto l’Mls con Messi | giocava in D con l’Arconatese poi ha vinto una borsa di studio

Yannick Bright, italiano originario di Arconate, ha vissuto una straordinaria crescita nel calcio, passando dalla Serie D alla vittoria con l’Inter Miami nella MLS, grazie anche alla collaborazione con Messi. La sua storia rappresenta un esempio di determinazione e talento, dimostrando come un percorso umile possa portare a traguardi prestigiosi nel calcio internazionale.

Lo storico titolo dell'Inter Miami non porta soltanto la firma di Lionel Messi: dietro il primo successo nella Mls c'è anche un talento italiano, Yannick Bright, protagonista di una crescita sorprendente e di una stagione da incorniciare. È la storia di sportal.it Yannick Bright compagno di squadra di Lionel Messi «Non è un grande momento soltanto per gli Jannik ma anche gli Yannick non scherzano in quanto a risultati ottenuti nel mondo dello Sport. E come Sinner il protagonista di questa splendida favola è italiano». E infatti il nome nuovo del calcio a stelle e strisce è quello di Yannick Bright, centrocampista classe 2001, cresciuto nei campi del milanese e oggi campione d'America con la squadra dell'anno.

Si chiama Yannick Bright e proprio come Messi si è appena laureato campione della MLS con l’Inter Miami. Nato e cresciuto a Milano, ha un passato nel nostro calcio con l’Arconatese in Serie D, prima di trasferirsi negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio. - facebook.com Vai su Facebook

Dall’Arconate al titolo MLS con Messi: la splendida storia di Yannick Bright - Lo storico trionfo dell'Inter Miami, primo titolo nel campionato americano, con la Pulce protagonista parla anche italiano ... Lo riporta msn.com

Dalle porte in faccia di Inter e Milan al sogno di giocare con Messi: chi è Yannick Bright - Milanese, classe 2001, è il primo italiano scelto al draft della Major League Soccer: l’ha chiamato l’Inter Miami della Pulce e di David Beckham Milano, 27 dicembre 2023 – Sarà un Natale a Miami, come ... Si legge su ilgiorno.it