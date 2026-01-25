Articoli sportivi Forlì-Cesena è medaglia d' argento d' Italia per l' export negli Usa
Forlì-Cesena si conferma come uno dei principali distretti italiani nel settore degli articoli sportivi, raggiungendo il secondo posto per volume di esportazioni verso gli Stati Uniti. Questa posizione evidenzia l'importanza del comparto nella regione e il suo ruolo nel commercio internazionale, consolidando la reputazione dell’area come polo di eccellenza nel settore.
Forlì-Cesena è la seconda provincia italiana per volume di esportazioni di articoli sportivi verso gli Stati Uniti. È il dato principale che emerge dall'analisi condotta da Confartigianato sulla "Sport Economy", che fotografa lo stato di salute del settore manifatturiero legato alle discipline.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Atletica, i risultati delle prime gare indoor della stagione con i giovani della Sacmi sempre protagonisti. Mazzanti è argento negli ostacoli. Turchi, altra medaglia negli 800L’Atletica Imola Sacmi Avis ha inaugurato la stagione indoor con risultati significativi.
Leggi anche: Guida Michelin Italia 2026, un nuovo ristorante 3 stelle: medaglia d’argento per l’Italia
Argomenti discussi: Export articoli sportivi in Usa, la provincia di Forlì-Cesena 2^ in Italia; Articoli sportivi, artigiani primi produttori; Forlì, Rugby Paralimpico: La Romagna Accoglie il Wheelchair Rugby; Impiantistica sportiva, la Cesena che cambia: oltre 20 milioni di euro per la città di oggi e di domani.
Articoli sportivi, artigiani primi produttoriForlì-Cesena quasi record. Le province italiane con le maggiori esportazioni di articoli sportivi negli Usa sono Treviso con il ... msn.com
Esportazioni in crescita. Vanno forte barche, articoli sportivi, frutta e macchine agricoleNei primi nove mesi del 2025 l’export delle aziende della nostra provincia è cresciuto del 3% rispetto al 2024, molto più della media regionale . msn.com
Fruttero Sport. Imagine Dragons · Whatever It Takes. Cambio Outfit TUTTO SCONTATO Abbigliamento e articoli sportivi per uomo, donna e bambini Svendita totale su tutto il negozio Corso Europa 140, Alba (CN) Info e dettagli 0173 281601 #abbi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.