Questa mattina, il leader della Lega ha criticato duramente chi cambia partito, sostenendo che spinge ancora di più gli elettori a non votare. Luca Zaia ha invece puntato il dito contro l’errore di aver coinvolto militari nelle liste, chiedendo che vengano fatte subito le dimissioni di Andrea Crippa, il vicesegretario. La situazione resta tesa e il partito si divide su come affrontare le polemiche.

Il giorno dopo l’uscita di Roberto Vannacci, la Lega sceglie la strada della compattezza e ridimensiona l’impatto politico dell’addio. Nessuna scissione, nessuna fuga. Il messaggio che arriva dal vertice e dai territori è univoco: la Lega resta, l’uscita del generale non cambia la rotta. Il segretario federale Matteo Salvini aveva già fissato il perimetro della risposta il giorno precedente, il 3 febbraio, rilanciando sui suoi social un video d’archivio in cui Roberto Vannacci assicurava da Pontida che non avrebbe lasciato il partito. «Sono qua, credo nella parola data e nell’onore», diceva allora il generale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il capo leghista: «Cambiare casacca fa solo aumentare l’astensionismo»

Approfondimenti su Lega Politica

La doppia morale sembra caratterizzare la posizione della dirigenza della Lega rispetto a temi come i corteggiamenti e i cambi di casacca.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lega Politica

Argomenti discussi: Salvini su Vannacci: un ingrato, suo posto in Ue è della Lega. La replica del generale: il traditore è lui; Vannacci, addio Lega: Futuro Nazionale è realtà, proseguo da solo. Salvini: Deluso, accolto quando aveva tutti contro.

Un solo giubbotto, tanti modi di indossarlo Stesso capo, stessi toni, ma abbinamenti diversi: pantaloni lunghi o corti, scamiciato, maglioncino, camicia… Perché a volte basta cambiare un dettaglio per creare un look completamente nuovo Quale abbiname facebook