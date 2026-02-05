Il capo leghista | Cambiare casacca fa solo aumentare l’astensionismo

Questa mattina, il leader della Lega ha criticato duramente chi cambia partito, sostenendo che spinge ancora di più gli elettori a non votare. Luca Zaia ha invece puntato il dito contro l’errore di aver coinvolto militari nelle liste, chiedendo che vengano fatte subito le dimissioni di Andrea Crippa, il vicesegretario. La situazione resta tesa e il partito si divide su come affrontare le polemiche.

Il giorno dopo l’uscita di Roberto Vannacci, la Lega sceglie la strada della compattezza e ridimensiona l’impatto politico dell’addio. Nessuna scissione, nessuna fuga. Il messaggio che arriva dal vertice e dai territori è univoco: la Lega resta, l’uscita del generale non cambia la rotta. Il segretario federale Matteo Salvini aveva già fissato il perimetro della risposta il giorno precedente, il 3 febbraio, rilanciando sui suoi social un video d’archivio in cui Roberto Vannacci assicurava da Pontida che non avrebbe lasciato il partito. «Sono qua, credo nella parola data e nell’onore», diceva allora il generale. 🔗 Leggi su Laverita.info

La doppia morale sembra caratterizzare la posizione della dirigenza della Lega rispetto a temi come i corteggiamenti e i cambi di casacca.

