NdC | Doppia morale leghista su corteggiamenti e cambi di casacca

La doppia morale sembra caratterizzare la posizione della dirigenza della Lega rispetto a temi come i corteggiamenti e i cambi di casacca. Questa contraddizione evidenzia come, spesso, le opinioni e le scelte dei leader politici siano influenzate da interessi e convenienze, piuttosto che da principi coerenti. Analizzare questa dinamica aiuta a comprendere meglio il funzionamento interno del partito e le sue strategie comunicative.

Tempo di lettura: < 1 minuto " La doppia morale è il vizietto che sembra aver contagiato la dirigenza attuale della Lega. Quando Mimì Minella, eletto con il loro simbolo, ha cambiato casacca in Consiglio regionale lo hanno bollato come autore di un atto 'politicamente indecente' e un traditore. Toni apocalittici. Qui ammiccano, cercano, spesso vanamente, di persuadere e invadere il campo altrui, si sprecano le voci su incontri e caminetti per tentare il gioco di soffiare pedine, anche con donne e uomini della nostra formazione. Evidentemente le regole etiche e la lealtà politica valgono a targhe alterne", lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di NdC.

