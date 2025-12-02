Sonia di Temptation Island il cambio look che ha stupito tutti | com’è ora
Per mesi, i social media sono stati in fermento, immaginando come sarebbe apparsa Sonia Mattalia senza la sua iconica “cofana” anni ’80 e il rosso acceso che l’hanno resa celebre in televisione. Tra meme, fotomontaggi e ritocchi digitali, l’abbiamo vista bionda, mora, riccia, liscia, persino con una frangia geometrica. Era un gioco collettivo, alimentato dalla curiosità per un personaggio televisivo immediatamente riconoscibile. Nessuno, però, avrebbe mai sospettato che, di lì a qualche mese, quella curiosità si sarebbe tramutata in un vero e proprio restyling, firmato da un hair-stylist che ha osato dove nessuno aveva mai messo mano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sonia Mattalia, concorrente dell'edizione passata del programma Temptation Island, si mostra sui social: un cambio look davvero strepitoso che la rende irriconoscibile. #tvblog #soniamattalia #cambiamento #primaedopo - facebook.com Vai su Facebook
Temptation Island, Sonia irriconoscibile: il prima e dopo del cambio look - Sonia Mattalia cambia tutto dopo Temptation Island: il nuovo look è virale e mostra una versione completamente diversa di lei. Riporta donnaglamour.it
Temptation Island, Sonia Mattalia cambia look: è irriconoscibile - Temptation Island, arriva il cambio look di Sonia Mattalia: appare sui social (e non solo) come irriconoscibile al pubblico. Secondo notizie.it
Temptation Island, Sonia Mattalia stupisce con un cambio look: addio all’iconica pettinatura - Sonia Mattalia, ex protagonista di Temptation Island, rinuncia all’iconica pettinatura a confana, ecco le nuove foto. Scrive msn.com
Temptation Island: Sonia Mattalian uusi ilme on tunnistamaton. - Temptation Island, arriva il cambio look di Sonia Mattalia: appare sui social (e non solo) come irriconoscibile al pubblico. notizie.it scrive
Temptation Island, Sonia Mattalia stravolge completamente il suo look: ecco il clamoroso risultato dopo il restyling - Una delle coppie sicuramente iconiche di questo Temptation Island è quella formata da Alessio Lo Parco e Sonia Mattalia. Segnala isaechia.it
Il nuovo look di Sonia Mattalia dopo le critiche per la “cofana” a Temptation Island - Sonia Mattalia alla fine ha cambiato davvero look e si mostra sui social : meglio prima o dopo? Da ultimenotizieflash.com