Il calendario Un trittico di gare senza respiro

L’Empoli si prepara a scendere in campo tre volte in pochi giorni. Due partite si giocheranno alle 15, una sabato e l’altra domenica, e una in notturna. Il calendario si presenta fitto e senza pause, tutto prima della pausa per le Nazionali, che scatterà dal 27 al 29 marzo. I tifosi sono già in attesa di scoprire come i giocatori affronteranno questa serie di impegni ravvicinati.

Due volte alle 15, una di sabato e l'altra di domenica, e una in notturna. Questi gli orari delle partite dell' Empoli nelle ultime tre giornate che ancora dovevano essere programmate prima della quarta ed ultima sosta per gli impegni delle Nazionali, in programma dal 27 al 29 marzo. Ieri la Lega di Serie B ha infatti ufficializzato date e orari dalla trentesima alla trentaduesima giornata. Gli azzurri, come detto, giocheranno sabato 14 marzo alle 15 al Carlo Castellani Computer Gross Arena contro il Mantova, mentre il martedì successivo 17 marzo quinto ed ultimo turno infrasettimanale al Picco di La Spezia (fischio d'inizio alle 20).

