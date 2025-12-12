Corriere dello Sport | Napoli in apnea | emergenza totale e calendario senza respiro

Il Napoli si trova in una fase critica, con emergenze multiple che mettono a rischio la continuità del suo cammino. La trasferta a Lisbona ha evidenziato le difficoltà della squadra, mentre il calendario fittissimo intensifica la pressione. In questo contesto, il club affronta una sfida decisiva per superare le criticità e ritrovare stabilità.

Lisbona ha certificato lo stato di emergenza del Napoli. La sfida di Champions contro il Benfica ha messo a nudo una squadra stremata, falcidiata dalle assenze e compressa da un calendario che non concede tregua. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo stress psicofisico è arrivato a livelli di allarme e l'idea di una pausa resta un miraggio. Il campionato incombe: domani partenza per Udine, domenica alle 15 la sfida alla squadra di Runjaic, poi subito la virata verso l'Arabia Saudita per la semifinale di Supercoppa contro il Milan.