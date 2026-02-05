Il Buongiorno di Atnews…

Questa mattina a San Damiano d’Asti si è tenuto il consueto appuntamento del “Buongiorno”. Non si tratta solo di un momento di informazione, ma di un’occasione per i residenti di scambiarsi notizie, aggiornarsi su quello che succede nel paese e rafforzare il senso di comunità. Un gesto semplice, ma importante, che ogni giorno riempie di energia e speranza i cittadini.

**Il Buongiorno di: un'alba ricca di notizie, di impegno e di speranza per i comuni del Piemonte** A San Damiano d'Asti, nella provincia del Piemonte, il Buongiorno di non è soltanto un'iniziativa editoriale, bensì un momento di condivisione quotidiana tra chi vive, lavora o semplicemente segue l'andamento della comunità locale. Ogni giorno, con un ritmo che si affianca a quello del sole che nasce sulla collina, si apre una finestra sul territorio: da Asti alle valli del Monferrato, dal Teatro Alfieri alla mensa della scuola, si accendono le voci di un ambiente in costante movimento, in cui ogni evento trova posto e valore.

