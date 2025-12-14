Il commento di Meloni evidenzia le preoccupazioni europee riguardo al possibile disimpegno degli Stati Uniti sulla difesa, sottolineando come l'Europa debba organizzarsi autonomamente per garantire la propria sicurezza. La dichiarazione riflette un cambiamento di prospettiva, dopo decenni di affidamento sulla tutela americana.

© Iltempo.it - Meloni: Allarme per il disimpegno di Trump sulla difesa? Buongiorno Europa

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 "Ci sono state valutazioni molto allarmate perché Trump ha detto in maniera più decisa che gli Usa intendono disimpegnarsi e gli europei devono organizzarsi per difendersi da soli: buongiorno Europa, per ottant'anni abbiamo appaltato" la nostra sicurezza "pensando che questo giorno non sarebbe venuto e che fosse gratis" ma aveva il prezzo del "condizionamento". Così la presidente del Consiglio e di FdI Giorgia Meloni ad Atreju. "Lo dico sempre la libertà ha un prezzo e noi che al contrario di altri non abbiamo mai amato le ingerenze straniere da qualsiasi parte arrivino abbiamo sempre preferito una costosa libertà a una costosissima e apparentemente comoda servitù". Iltempo.it

Meloni saltella sul palco di Atreju sul coro 'Giorgia, Giorgia' - Prima di iniziare il suo intervento ad Atreju, la manifestazione di FdI, la premier Giorgia Meloni è stata accolta dal coro 'Giorgia, Giorgia'. ansa.it