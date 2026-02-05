I mercatini a Como

Durante il secondo weekend di febbraio, Como si riempie di bancarelle e colori. I mercatini invadono le vie del centro, attirando visitatori in cerca di oggetti unici e specialità locali. La città si anima, offrendo un’occasione perfetta per una gita fuori porta tra negozi, sapori e atmosfere di festa.

Nel secondo weekend di febbraio Como si trasforma nella meta ideale per una gita fuori porta. La città ospita infatti vari mercatini dove perdersi alla ricerca di cose belle e di delizie da assaporare.I due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le.

