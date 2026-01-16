’Il sabato del Mascagni’ Musiche di Mozart Liszt e Debussy

Ogni sabato pomeriggio, il Conservatorio Statale di Livorno presenta ‘Il sabato del Mascagni’, una rassegna di concerti dedicata a musica di Mozart, Liszt e Debussy. L’evento offre un’occasione per ascoltare esecuzioni di qualità nel contesto della città, promuovendo la cultura musicale locale e valorizzando i talenti emergenti e consolidati del conservatorio. Un appuntamento stabile per gli amanti della musica classica a Livorno.

Anche quest'anno la città di Livorno potrà far affidamento sui talenti del 'Mascagni' per ravvivare i suoi sabati pomeriggio: è tornato infatti l'ormai consueto appuntamento con 'Il sabato del Mascagni', la rassegna di concerti promossa e organizzata dal Conservatorio Statale di Musica di Livorno. Sotto la guida del maestro Giovanni Nesi, la stagione concertistica del Conservatorio ha raggiunto con successo la sua IV edizione, grazie ad una formula imbattibile fatta di esibizioni di qualità a costo zero per lo spettatore. La rassegna andrà avanti fino al 18 aprile con un appuntamento a settimana, il sabato alle 16.

