Il Dem Emanuele Fiano di nuovo nel mirino dei Pro Pal | la contestazione dei giovani del Pd alla serata su Gaza a Bergamo
Bergamo, 25 novembre 2025 – Il deputato dem Emanuele Fiano è stato contestato a Bergamo da un gruppo di Pro Pal ma anche dai Giovani democratici bergamaschi. Tutto è accaduto ieri sera, lunedì 24 novembre, quando le forze dell'ordine hanno allontanato i Pro Pal dalla biblioteca Caversazzi, dove era in programma l'incontro “La pace è possibile?”, organizzato dall'associazione Italia-Israele e con ospite proprio lo stesso Fiano. EMANUELE FIANO POLITICO "No al dialogo coi sionisti moderati” . A essere allontanati sono stati infatti anche i membri del gruppo dei Giovani democratici, in tutto una decina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Solidarietà piena a @emanuelefiano per l’attacco subito dai Giovani Democratici di Bergamo. Nel Partito Democratico non c’è spazio per campagne d’odio o delegittimazioni personali: il confronto è legittimo, la violenza verbale no. Vai su X
#MustRead: Emanuele Fiano, dirigente storico della comunità ebraica e fondatore di Sinistra per Israele, difende la visione di pace incarnata da Yitzhak Rabin nel 30° anniversario della sua uccisione e auspica un cambio radicale nelle leadership regionali: Vai su Facebook
Emanuele Fiano contestato dai ProPal e dai Giovani Democratici. Il Pd: “Inaccettabile” - Lazzaris (Gd Bergamo): "La sinistra non può dialogare con sionisti moderati" ... bergamonews.it scrive
Venezia, Emanuele Fiano torna a Ca' Foscari: università blindata - Dopo le contestazioni, l'ex parlamentare dem e presidente di Sinistra per Israele Emanuele Fiano, torna all'Università Ca' Foscari di Venezia. Da rainews.it
Fiano torna a Venezia “scortato” dalla Bernini. Pesa l'assenza di Schlein. E il silenzio di M5S e Avs - Otto giorni dopo il fattaccio, l’ex parlamentare dem, Emanuele Fiano, oggi torna a Ca’Foscari (11:30, aula Baratto) con la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Come scrive iltempo.it