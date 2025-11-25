Il Dem Emanuele Fiano di nuovo nel mirino dei Pro Pal | la contestazione dei giovani del Pd alla serata su Gaza a Bergamo

Ilgiorno.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 25 novembre 2025 –  Il deputato dem Emanuele Fiano è stato contestato a Bergamo da un gruppo di Pro Pal ma anche dai Giovani democratici bergamaschi. Tutto è accaduto ieri sera,  lunedì 24 novembre, quando le forze dell'ordine hanno allontanato i Pro Pal dalla biblioteca Caversazzi, dove era in programma l'incontro “La pace è possibile?”, organizzato dall'associazione Italia-Israele e con ospite proprio lo stesso Fiano.  EMANUELE FIANO POLITICO "No al dialogo coi sionisti moderati” . A essere allontanati sono stati infatti anche i membri del gruppo dei Giovani democratici, in tutto una decina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

