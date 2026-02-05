I consumi in calo ma sale il valore

Nel 2025 le vendite al dettaglio in Italia segnano un lieve aumento in valore, con una crescita dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i volumi di beni venduti sono in calo dello 0,6%. I negozi vendono meno prodotti, ma il valore complessivo delle vendite resta stabile o cresce leggermente.

11.30 Nel complesso del 2025 le vendite al dettaglio in valore crescono dello 0,8% rispetto all'anno precedente,mentre sono in calo i volumi (-0,6%).Così Istat. A dicembre le vendite al dettaglio hanno sul mese precedente, un calo sia in valore (-0,8%) sia in volume (-0,8%) Su base tendenziale,vendite a dettaglio registrano una crescita dello 0,9% in valore e un calo dello 0,2% in volume. A dicembre 2025 le vendite al dettaglio diminuiscono sia per i beni alimentari (-0,9% in valore e 1,2% in volume) che per quelli non alimentar.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

