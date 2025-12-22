Conflavoro | boom di viaggi a Natale ma consumi in calo

Il Centro Studi Conflavoro presenta l'analisi sui consumi degli italiani in vista del Natale 2025. La spesa complessiva scende da 20 a 18,4 miliardi di euro (-8%), mentre il budget familiare mensile passa da 2.300 a 1.980 euro (-13,9%). In calo anche il valore dei regali, che si attesta a 204 euro pro capite (-2,8%). A incidere è il peso crescente delle spese fisse: casa (33%), beni alimentari ed essenziali (27%), energia e utenze (15%), trasporti e assicurazioni (9%). Una dinamica che porta molte famiglie a destinare la tredicesima principalmente alla copertura dei costi ricorrenti, riducendo la disponibilità per i consumi discrezionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

