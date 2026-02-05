Hyundai i20 | offerta da 85 euro al mese con permuta e finanziamento in promozione

Hyundai lancia una promozione per la sua city car. Da oggi, chi desidera acquistare una i20 può approfittare di un’offerta speciale: solo 85 euro al mese, con permuta e finanziamento. La promozione, partita il 5 febbraio 2026, ha già attirato l’attenzione di molti clienti, che trovano conveniente questa proposta rispetto ai prezzi tradizionali.

Il 5 febbraio 2026, a partire da un’offerta promozionale lanciata da Hyundai, la popolare i20 è stata messa in vendita a un costo mensile record: soli 85 euro, con un anticipo di 6.140 euro, e un tasso d’interesse fisso del 0,99%. La promozione, valida fino al 27 febbraio, include anche un bonus di 3.000 euro per coloro che effettuano una permuta o una rottamazione, rendendo l’auto accessibile a un pubblico sempre più vasto. Il modello, ormai in commercio dal 2008, è stato uno tra gli esempi più significativi del successo della casa coreana nel segmento B, con oltre 140.000 unità vendute in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Hyundai i20

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Hyundai i20

Argomenti discussi: Hyundai i20: per vivere la città serve una grande macchina, non una macchina grande; Hyundai i20: la compatta pensata per la vita di tutti i giorni offerta con rate da 85 euro al mese; Hyundai i10 non la fanno più? Occhio alla promo su Hyundai i20.; Hyundai i20: per vivere la città serve una grande macchina, non una macchina grande.

Offerta Hyundai i20, da 85 euro al mese con permuta o rottamazione e finanziamentoSconto di 3.000 euro con permuta o rottamazione, anticipo di 6.140 euro e 35 rate da 85 euro per Hyundai i20 ... msn.com

Hyundai i20 MY26: la compatta che rinnova il concetto di mobilità urbanaHyundai i20 rappresenta uno dei pilastri dell’offerta del marchio coreano da oltre quindici anni. Dal debutto della prima generazione nel 2008 a oggi, la compatta del segmento B ha conquistato circa 1 ... megamodo.com

€18.600 - SUPER OFFERTA T-STOCK Hyundai BAYON 1.2 MPI Xline MT Anno 12/2025 – Nuova KM0 – IVA esposta Prezzo di listino €24.981 Prezzo scontato €18.600 da €21.800 a €18.600 Contatti diretti Rocco 347 754 6186 Salvo 388 122 6133 Scoprila s facebook

Inizia l'anno con il piede giusto! Il nuovo Hyundai Tucson KM0 è pronto per te! • Consegna immediata • Design premium e tecnologie di sicurezza avanzate • Offerta speciale Vuoi scoprire come questo SUV può cambiare la tua vita Richiedi info ora! x.com