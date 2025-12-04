WRC – Per Fourmaux test con la Hyundai i20 Rally2

Il francese, reduce dal secondo posto in Arabia Saudita, ha svolto un importante test di sviluppo con il team BRC e gomme Hankook. Intanto la presenza di Paddon al Rallye du Dévoluy alimenta le ipotesi sul futuro di Hyundai nel WRC2. Nonostante fosse appena rientrato dall’Arabia Saudita, dove ha conquistato un brillante secondo posto, Adrien . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Piccoli passi, con attenzione estrema. È la legge del Deserto. Doppio Rally. In testa torna Sesks, poi Fourmaux, ma nella (dis) confort zone per il Titolo Ogier è dietro a Rovanpera (di pochissimo) e davanti Evans (di molto), si direbbe vantaggio Ogier, ma l’ultim - facebook.com Vai su Facebook

Fourmaux se sent déjà "à l'aise" au volant de la Hyundai WRC - Recruté par Hyundai fin 2024, Adrien Fourmaux estime être déjà "plutôt à l'aise" au sein de l'équipe coréenne et au volant de sa voiture à quelques jours du début de la saison 2025 du WRC au Rallye ... Come scrive fr.motorsport.com

Rallye WRC : Lappi proche de la victoire en Suède, le Français Fourmaux deuxième - Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) s'est rapproché de la victoire à l'issue de la troisième journée du rallye de Suède où il a profité de l'accident de Takamoto Katsuta (Toyota) pour prendre le ... Da ledauphine.com

WRC | Fourmaux vince il Rallye Devoluy all'esordio con Hyundai - Adrien Fourmaux e Alexandre Coria hanno fatto il loro esordio da equipaggio ufficiale Hyundai Motorsport in questo fine settimana, al Rallye National Hinvernal du Devoluy, evento che fa parte della ... Segnala msn.com

WRC Lappi proche de la victoire en Suède, le Français Fourmaux deuxième - Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) s'est rapproché de la victoire à l'issue de la troisième journée du rallye de Suède où il a profité de l'accident de Takamoto Katsuta (Toyota) pour prendre le ... Riporta republicain-lorrain.fr

Wrc, Fourmaux (Hyundai) in testa al Rally d'Arabia. "Ogier (7^) precede virtualmente di un punto Evans (9^) - Malgrado il primo della classifica individuale, Elfyn Evans, con la Toyota Gr Yaris, sia solo nono della generale del primo Rally ... Scrive msn.com

WRC | Ecco la prima foto di Fourmaux da pilota ufficiale Hyundai - Ora, però, per Adrien Fourmaux e Alexandre Coria è giunto il momento di togliersi la tuta del team britannico e ... msn.com scrive