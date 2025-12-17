Commercio | dalla Regione 12 milioni alle micro piccole e medie imprese del Piemonte
La Regione Piemonte ha stanziato 12 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore commerciale. L'obiettivo è favorire l'innovazione, il consolidamento e lo sviluppo del tessuto commerciale regionale, offrendo un sostegno concreto alle imprese locali per rafforzare il loro ruolo nell’economia del territorio.
Dodici milioni di euro messi a disposizione dall'assessore al Commercio della Regione Piemonte Paolo Bongioanni a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali del Piemonte per sostenerle nell'innovazione, nel consolidamento e nello sviluppo del tessuto commerciale regionale. È aperto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Dalla Regione 12 milioni per le piccole e medie imprese commerciali piemontesi
Leggi anche: Credem investe nel territorio: "Stanziati oltre 72 milioni di euro per le piccole e medie imprese"
Dalla Regione 12,3 milioni per le imprese del commercio
Commercio, 12 milioni per le imprese piemontesi: Bongioanni riattiva il Fondo Unico - L'assessore regionale: «Una scossa per l'innovazione e la crescita di solidità». targatocn.it
Regione Piemonte, 12 milioni per imprese commerciali piccole e medie - Ci sono dodici milioni di euro messi a disposizione dall'assessorato al Commercio della Regione Piemonte a favore delle delle micro, piccole e medie imprese commerciali per sostenerle nell'innovazione ... msn.com
Finanziamenti ai Distretti del Commercio, focus su Forio La Regione Campania ha ufficialmente avviato il percorso che porterà all’erogazione dei nuovi finanziamenti destinati ai Distretti del Commercio, nell...#CRONACA #PRIMOPIANO #avvisopubblicoregio - facebook.com facebook
Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha ricevuto il Premio Roma per il Made in Italy, seconda edizione, una iniziativa della Camera di Commercio di Roma. Sul palco, insieme al Presidente Lorenzo Tagliavanti, anche il Segretario Generale, Piet x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.