Commercio | dalla Regione 12 milioni alle micro piccole e medie imprese del Piemonte

La Regione Piemonte ha stanziato 12 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore commerciale. L'obiettivo è favorire l'innovazione, il consolidamento e lo sviluppo del tessuto commerciale regionale, offrendo un sostegno concreto alle imprese locali per rafforzare il loro ruolo nell’economia del territorio.

Regione Piemonte, 12 milioni per imprese commerciali piccole e medie - Ci sono dodici milioni di euro messi a disposizione dall'assessorato al Commercio della Regione Piemonte a favore delle delle micro, piccole e medie imprese commerciali per sostenerle nell'innovazione ... msn.com

Finanziamenti ai Distretti del Commercio, focus su Forio La Regione Campania ha ufficialmente avviato il percorso che porterà all’erogazione dei nuovi finanziamenti destinati ai Distretti del Commercio, nell...#CRONACA #PRIMOPIANO #avvisopubblicoregio - facebook.com facebook

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha ricevuto il Premio Roma per il Made in Italy, seconda edizione, una iniziativa della Camera di Commercio di Roma. Sul palco, insieme al Presidente Lorenzo Tagliavanti, anche il Segretario Generale, Piet x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.