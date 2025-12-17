Commercio | dalla Regione 12 milioni alle micro piccole e medie imprese del Piemonte

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Piemonte ha stanziato 12 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore commerciale. L'obiettivo è favorire l'innovazione, il consolidamento e lo sviluppo del tessuto commerciale regionale, offrendo un sostegno concreto alle imprese locali per rafforzare il loro ruolo nell’economia del territorio.

commercio dalla regione 12 milioni alle micro piccole e medie imprese del piemonte

© Novaratoday.it - Commercio: dalla Regione 12 milioni alle micro, piccole e medie imprese del Piemonte

Dodici milioni di euro messi a disposizione dall'assessore al Commercio della Regione Piemonte Paolo Bongioanni a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali del Piemonte per sostenerle nell'innovazione, nel consolidamento e nello sviluppo del tessuto commerciale regionale. È aperto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Dalla Regione 12 milioni per le piccole e medie imprese commerciali piemontesi

Leggi anche: Credem investe nel territorio: "Stanziati oltre 72 milioni di euro per le piccole e medie imprese"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dalla Regione 12,3 milioni per le imprese del commercio

Video Dalla Regione 12,3 milioni per le imprese del commercio

commercio regione 12 milioniCommercio, 12 milioni per le imprese piemontesi: Bongioanni riattiva il Fondo Unico - L'assessore regionale: «Una scossa per l'innovazione e la crescita di solidità». targatocn.it

commercio regione 12 milioniRegione Piemonte, 12 milioni per imprese commerciali piccole e medie - Ci sono dodici milioni di euro messi a disposizione dall'assessorato al Commercio della Regione Piemonte a favore delle delle micro, piccole e medie imprese commerciali per sostenerle nell'innovazione ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.