Hrw critica l’Italia su Almasri Albania e dl sicurezza

Il rapporto di Human Rights Watch critica duramente l’Italia, puntando il dito sul pacchetto sicurezza approvato a giugno. Secondo l’organizzazione, con la legge sono aumentate le restrizioni sui migranti, e il caso di Osama Almasri evidenzia come le procedure di liberazione siano spesso lente e complicate. La denuncia si concentra anche sul “modello repressivo” adottato per gestire le frontiere e le migrazioni, che, secondo HRW, rischia di violare i diritti fondamentali.

Diritti Human rights watch commenta il pacchetto sicurezza dello scorso giugno, la liberazione di Osama Almasri e «il modello repressivo di controllo delle migrazioni» Il pacchetto sicurezza dello scorso giugno, la liberazione di Osama Almasri e «il modello repressivo di controllo delle migrazioni». È intorno a questi tre temi che Human rights watch concentra le sue critiche alla situazione italiana dell'ultimo anno. Per quanto riguarda i migranti, la ong racconta la storia intricata dei centri in Albania, sottolineando come il piano non abbia mai superato il vaglio giudiziario e ricorda in particolare come «ad agosto la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'Italia non aveva rispettato gli standard del diritto di asilo dell'Ue nel caso di due cittadini bengalesi precedentemente sbarcati in Albania per l'esame della domanda di asilo».

