Hamnet l’umana nascita di un capolavoro immortale

A Stratford upon Avon, tra la fine del 1500 e i primi del 1600, si racconta che i nomi Hamnet e Hamlet fossero considerati intercambiabili. Ora, questa curiosità riemerge in un nuovo racconto che lega il passato alle interpretazioni moderne di un grande dramma.

Al cinema La vita amorosa di Shakespeare nel film di Chloé Zhao. Jessie Buckley è una superba e inarrivabile Agnes, il bardo è Paul Mescal, che riesce a infondere molteplici sfumature al suo personaggio

La morte di Hamnet, il figlio di William Shakespeare, ha lasciato un segno profondo nella vita del drammaturgo.

Argomenti discussi: Non è pornografia del dolore: in Hamnet l’arte è catarsi; Hamnet, Paul Mescal racconta la sua visione dell’arte come unica forma di religione.

