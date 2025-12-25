Il presepe Napoli una storia immortale | come nacque Natale in Casa Cupiello il capolavoro di Eduardo

Natale in Casa Cupiello è un testo teatrale che racchiude la maestria di Eduardo De Filippo nel rappresentare la complessità della famiglia e delle relazioni umane. Con una narrazione ironica e struggente (fino a diventare tragica), Eduardo trasporta gli spettatori in una Napoli del primo Novecento, dove il calore e le tensioni familiari si intrecciano. La storia del presepe di Luca Cupiello diventa il simbolo della lotta per preservare le tradizioni in un mondo che cambia. Ma come nacque questo capolavoro? Eduardo scrisse Natale in Casa Cupiello nel 1931, in un’epoca segnata dalla crisi economica globale e dal regime fascista in Italia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

