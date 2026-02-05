Guarda Oltre 2026 | Lexicon di Giulia Sangiorgio

Due ragazze di vent’anni vivono una relazione complicata, tra passione e difficoltà. La performance “Guarda Oltre 2026” di Giulia Sangiorgio mette in scena questa storia attraverso un linguaggio semplice e diretto. La regia di Sangiorgio, con Ilaria Felter e Francesca Osso, si concentra sul racconto di due giovani che cercano di trovare il loro spazio. La scena si anima anche con il progetto sonoro di Andrea Centonza, che manipola i suoni dal vivo. La compagnia CORPORA e Pallaksch ETS portano in scena un’esperienza

Lexicon
scritto da Eliana Rotella, diretto da Giulia Sangiorgio
con Ilaria Felter, Francesca Osso, Eliana Rotella
progetto sonoro e manipolazione sonora live di Andrea Centonza
produzione CORPORA compagnia e Pallaksch ETS
L'amore con la linea interrotta
Due ragazze di vent'anni, una relazione a.

