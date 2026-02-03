Guarda oltre 2026 – Gli stupidi sogni di Morgan

Questa sera gli spettatori hanno assistito a uno spettacolo che ha fatto discutere. Morgan e gli altri attori hanno portato in scena una commedia semplice, con due attori e un pupazzo, vincitrice di Beyond Zeta 2025. La rappresentazione ha suscitato commenti contrastanti tra il pubblico.

Gli studpi sogni di Morgandi e con Rita Castaldo e Matteo SintucciSPETTACOLO VINCITORE BEYOND ZETA 2025Una commedia per due attori e un pupazzo.Morgan sogna di riscattarsi da una vita mediocre, fatta da attese infinite e desideri mancati, ottenendo finalmente "il colpo di scena" che lo renderà.

