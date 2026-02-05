Guarda come il tuo selfie può ballare | cos’è la face dance che sta conquistando TikTok?

Una nuova tendenza sta spopolando su TikTok: la face dance. Gli utenti stanno scoprendo come far “ballare” il volto, usando solo i muscoli facciali per creare effetti divertenti e sorprendenti. Basta poco: un sorriso, un sollevamento di sopracciglia o un movimento rapido per catturare l’attenzione. La moda si diffonde velocemente tra i giovani, che si sfidano a colpi di espressioni e trucchi facciali. È diventato un modo semplice e immediato per divertirsi e condividere video originali.

Negli ultimi anni, i social e le app per smartphone hanno trasformato il modo in cui condividiamo immagini e video, dando vita a nuove tendenze virali. Tra queste spicca la Face Dance, un fenomeno che unisce espressioni facciali, movimento e musica, diventato popolarissimo su TikTok e su altre piattaforme. Attraverso filtri specifici o app di animazione, gli utenti possono far " ballare " il proprio volto, creando video e immagini che catturano l'attenzione per la loro energia e originalità. La Face Dance è un fenomeno esploso nel 2021 su TikTok la quale funziona grazie al filtro Face Zoom, che ingrandisce e segue il volto dell'utente mentre si muove, creando un effetto dinamico e coinvolgente.

