Che cos’è l’ube l’ingrediente filippino che sta conquistando le caffetterie

L’ube è un tubero di origine filippina, noto per il suo colore viola intenso e il suo sapore delicato. Sempre più caffetterie e pasticcerie integrano questo ingrediente nelle loro proposte, creando prodotti dal gusto unico e dall’aspetto distintivo. La versatilità dell’ube lo rende adatto a molte preparazioni, contribuendo a diffondere la cultura culinaria delle Filippine anche nel resto del mondo.

