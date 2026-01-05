Che cos’è l’ube l’ingrediente filippino che sta conquistando le caffetterie
L’ube è un tubero di origine filippina, noto per il suo colore viola intenso e il suo sapore delicato. Sempre più caffetterie e pasticcerie integrano questo ingrediente nelle loro proposte, creando prodotti dal gusto unico e dall’aspetto distintivo. La versatilità dell’ube lo rende adatto a molte preparazioni, contribuendo a diffondere la cultura culinaria delle Filippine anche nel resto del mondo.
Negli ultimi anni, l'ube è diventato un vero e proprio trend nelle caffetterie di tutto il mondo, conquistando baristi, pasticceri e appassionati di dolci. Ma che cos'è esattamente questo ingrediente dai toni viola intenso.
