Take-Two Interactive smentisce le voci su un prezzo più alto di GTA 6 rispetto agli altri giochi. La casa di produzione spiega che non ci sono ancora dettagli definitivi e invita i fan a non farsi prendere dall’ansia. Nel frattempo, le discussioni sul possibile costo del nuovo capitolo della serie continuano a circolare tra gli appassionati.

Il possibile prezzo di GTA 6 continua ad alimentare il dibattito, ma Take-Two Interactive prova a raffreddare le speculazioni. In occasione dell’ultima conferenza finanziaria, il CEO Strauss Zelnick è intervenuto direttamente sulla questione, senza fornire cifre precise ma chiarendo l’approccio della compagnia. Le sue parole non confermano un aumento di prezzo rispetto agli standard attuali, ma lasciano aperta ogni ipotesi. Al centro del discorso, il concetto di valore percepito e accessibilità. Il risultato è una risposta prudente, più orientata alla filosofia aziendale che a una smentita netta. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 avrà un prezzo più alto rispetto agli altri giochi? Risponde Take-Two

