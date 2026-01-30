Su un’isola deserta, i protagonisti di Send Help si trovano di fronte a situazioni sempre più improbabili. La serie mostra come l’umanità possa perdere presto ogni orientamento, tra colpi di scena che sorprendono ogni volta. La narrazione tiene il pubblico con il fiato sospeso, mentre i personaggi affrontano eventi inaspettati e complicati.

Sono tanti i plot twist che non ci si aspetterebbe e che invece attendono il pubblico di Send Help praticamente ad ogni scena. La storia, diretta da Sam Raimi, si apre con l’usuale differenza tra due mondi, quello proletario e sottostimato della Linda di Rachel McAdams e il ricco e privilegiato universo, tutto maschile, del suo superiore Bradley interpretato da Dylan O'Brien. Il giovane prende il posto del padre nell’azienda di famiglia in cui alla fedele impiegata era stata promessa una promozione. Posizione per cui il giovane non la ritiene pronta, più perché non rientra nel suo standard di apparenza, ironia e bellezza, e non certo per le sue insostituibili e comprovate capacità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Send Help ci mostra che l'umanità è davvero alla deriva, anche su un'isola deserta

Approfondimenti su Send Help

Argomenti discussi: Send Help. La recensione del film di Sam Raimi; Send Help, Recensione del film di Sam Raimi; Send Help, un fim che si snoda tra satira e apologo morale, confermando Raimi come regista energico e ironico; Sam Raimi torna con Send Help: ci sarà anche il solito Bruce Campbell?.

LA TRAMA DI SEND HELPSend Help, il film diretto da Sam Raimi, vede protagonisti della storia Linda (Rachel McAdam), un'impiegata competente, intelligente e piena di risorse, abituata a cavarsela in ogni situazione e ... comingsoon.it

Ero curioso di vedere il ritorno del maestro Sam Raimi, e lo fa alla grande. Send Help è un thriller crudo e viscerale che scaraventa lo spettatore in una situazione limite: due colleghi di lavoro, interpretati da Rachel McAdams e Dylan O’Brien, si ritrovano come - facebook.com facebook