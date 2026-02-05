Gravissimo incidente mortale a bordo marito e moglie | un inferno di lamiere

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in una strada secondaria. A perdere la vita sono stati un uomo e una donna, marito e moglie. L’auto si è schiantata contro un albero, causando un tremendo incendio che ha distrutto il veicolo e lasciato senza parole chi passava di lì. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma per i due non c’è stato niente da fare. La comunità si è svegliata con questa notizia shock, e ora si attendono chiarimenti sulle cause dell’incidente.

La comunità si è svegliata con la notizia di un grave incidente stradale che, nelle prime ore della mattinata, ha scosso un intero territorio. Un'auto ha perso improvvisamente il controllo, abbattendo una ringhiera e precipitando nel vuoto per diversi metri. La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata drammatica: il veicolo, dopo la caduta, è finito all'interno di un parcheggio privato, schiantandosi contro un furgone regolarmente in sosta. Per fortuna, al momento dell'impatto, nessuno si trovava all'interno del mezzo colpito.

