Incidente stradale mortale a bordo moglie e marito | una tragedia
Un incidente stradale mortale ha coinvolto una coppia di coniugi, provocando una tragedia improvvisa. In un pomeriggio apparentemente normale, un violento impatto ha sconvolto la quiete di una strada trafficata, lasciando dietro di sé danni e dolore. Le autorità sono intervenute per i rilievi e le operazioni di soccorso, mentre si attende di conoscere le cause di questo tragico evento.
Un pomeriggio qualunque, il traffico che scorre lento, le solite commissioni. Poi, all’improvviso, un boato, le urla, la corsa verso un’auto distrutta in mezzo alla strada. In pochi secondi, su viale Roma, la normalità si è trasformata in una scena che nessuno dei presenti riuscirà a dimenticare. >> “Ha scelto loro”. Sanremo 2026, Carlo Conti chiude il cerchio: chi sono i 2 super big Tutto è successo nella zona della 167A, un quartiere popoloso dove le persone si conoscono, si salutano, si fermano a parlare. In mezzo a quel viavai, una Fiat 600 bianca si è improvvisamente trasformata in una trappola per chi era a bordo: una coppia di anziani, marito e moglie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
