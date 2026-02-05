Gli occupano casa minacciandolo e la usano per spacciare

Gli agenti della polizia sono intervenuti questa mattina in un quartiere della città, dove un gruppo di persone aveva preso possesso di un appartamento senza titolo. La situazione si è complicata quando si è scoperto che l’immobile veniva usato anche come base per lo spaccio di droga. La proprietaria, che aveva già denunciato l’occupazione, si è recata sul posto e ha assistito impotente mentre gli occupanti minacciavano chi provava ad entrare. La polizia ha arrestato alcuni dei coinvolti e sequestrato droga e armi, mentre si cerca di capire se ci siano altri complici nasc

Già occupare un'abitazione – peraltro sotto minaccia – è un reato. Se poi la stessa la si fa diventare un punto di spaccio di droga, è evidente che le cose diventino decisamente problematiche. Sembra un fatto ai limiti dell'assurdo, invece è proprio quello che è successo nella vicina Bolzano.

