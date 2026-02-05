Gli occhi di Putin sui satelliti europei | le sonde russe stanno seguendo delle rotte strane

Le sonde russe si sono avvicinate alle infrastrutture satellitari europee, creando tensioni tra gli Stati. Le rotte delle sonde sono strane e destano preoccupazione tra gli esperti di sicurezza. Putin sembra puntare gli occhi sui satelliti europei, alimentando sospetti di spionaggio e possibili interferenze con i sistemi di propulsione. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità europee valutano come rispondere.

Le sonde russe si sono avvicinate a infrastrutture satellitari europee, alimentando timori su spionaggio e interferenze con i sistemi di propulsione. Gli occhi di Putin sui satelliti europei: le sonde russe stanno seguendo delle rotte straneUn nuovo fronte geopolitico sta prendendo forma sull'orbita geostazionaria. I funzionari della sicurezza europea hanno avvistato due veicoli spaziali russi – Luch?1 e Luch?2 – che potrebbero aver ...

