Satelliti sorveglianza marittima e controllo delle rotte | il piano del governo italiano per l'Artico

Il governo italiano ha presentato un piano dedicato a satelliti, sorveglianza marittima e controllo delle rotte nell’Artico. L’obiettivo è rafforzare la presenza e la capacità di monitoraggio senza coinvolgere truppe sul territorio, distinguendosi dalle altre nazioni europee che pianificano interventi militari in Groenlandia. La strategia mira a garantire sicurezza e tutela degli interessi italiani nell’area, attraverso strumenti tecnologici avanzati e una presenza affidabile.

