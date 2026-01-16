Satelliti sorveglianza marittima e controllo delle rotte | il piano del governo italiano per l'Artico
Il governo italiano ha presentato un piano dedicato a satelliti, sorveglianza marittima e controllo delle rotte nell’Artico. L’obiettivo è rafforzare la presenza e la capacità di monitoraggio senza coinvolgere truppe sul territorio, distinguendosi dalle altre nazioni europee che pianificano interventi militari in Groenlandia. La strategia mira a garantire sicurezza e tutela degli interessi italiani nell’area, attraverso strumenti tecnologici avanzati e una presenza affidabile.
L'Italia non intende inviare le sue truppe in Groenlandia, come faranno diversi Paesi europei per difendere l'isola dalle ingerenze russe e cinesi, e anche americane. Oggi il governo presenza la strategia italiana per l'Artico, un documento che riguarda aspetti politici, economico-industriali e della ricerca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
