Glamour sportivo

La moda si mescola con lo sport: questa è la tendenza del momento. Sempre più persone puntano a creare un guardaroba minimale, ma versatile. Si tratta di scegliere capi e accessori che resistano al tempo e siano facili da abbinare. La filosofia è semplice: meno pezzi, più stile. La costruzione di un capsule wardrobe diventa così una strategia per avere sempre un look curato, senza complicazioni.

E ssenziali di stile. La costruzione del famigerato capsule wardrobe, non a caso, comincia dalla selezione di capi e accessori considerati evergreen, sempre attuali e in linea con il proprio gusto. Come nel caso delle sneakers da donna firmate eleganti. Sneakers colorate, il trend che illumina l'autunno 2025 X Oltre a décolleté, sandali a listini e stivali in pelle, infatti, ogni fashionista che si rispetti deve poter contare su almeno un paio di calzature sportive. Grintose, versatili e inaspettatamente chic, le sneakers donna firmate eleganti risolvono con nonchalance innumerevoli dilemmi di stile, proponendosi come la perfetta sintesi di comfort e glamour.

