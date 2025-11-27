Una versione mini di uno dei modelli più amati e iconici di Moncler è ora disponibile per ragazzi fino ai 14 anni. Questo piumino, imbottito in piuma, tiene caldo pure nelle giornate invernali più fredde. Il cappuccio staccabile lo rende versatile, in grado di adattarsi rapidamente ai climi più imprevedibili. Un capo che offre massima protezione e il colore rosso intenso è appropriatamente festoso. Contrariamente a quanto si possa pensare, gli occhiali da sole sono un accessorio essenziale per tutto l’anno, sempre gradito. Le montature Jimmy Fairly sono un gradino sopra le altre sia in termini di stile che di fattura, rendendole un oggetto di culto tra Vip, magnati dello stile e It-Girl di Instagram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le novità più glamour e belle