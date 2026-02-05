Gioventù nazionale lancia la campagna Sì vota | Non farti fregare se non vai alle urne il no vale doppio

Gioventù Nazionale ha avviato una nuova campagna chiamata “Sì vota”. L’obiettivo è motivare i giovani a partecipare alle elezioni. Chi non si presenta alle urne rischia di far valere il “no” in modo doppio. La campagna invita i ragazzi a non farsi fregare e a votare, sottolineando che il loro voto conta davvero. È un messaggio diretto, che mira a coinvolgere i giovani e a far capire loro l’importanza di essere presenti alle scelte politiche.

Chi ha detto che i giovani non sono interessati alla giustizia, forse non conosce i ragazzi di Gioventù nazionale. Dalla loro pagina Instagram, i militanti del movimento giovanile hanno lanciato la campagna “Sì vota”, con lo slogan “Se tu non vai, raddoppi il loro no”. Un motto che serve a far comprendere l’importanza del plebiscito, per evitare che il disinteresse politico e giuridico si impadronisca dei ragazzi. Soprattutto nel giorno delle votazioni, che si terranno il 22 e il 23 marzo in tutta la penisola. In quattro punti fondamentali, Gn spiega perché è importante andare a votare partendo dallo scetticismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gioventù nazionale lancia la campagna “Sì vota”: « Non farti fregare, se non vai alle urne il “no” vale doppio» Approfondimenti su Gioventù Nazionale “Azadì vuol dire libertà”, Gioventù nazionale lancia la campagna di solidarietà verso i manifestanti iraniani “Azadì” significa libertà in arabo e rappresenta il desiderio di protesta degli iraniani. Elezioni regionali, pugliesi alle urne fino a lunedì: come si vota, tutti i candidati Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Gioventù Nazionale Argomenti discussi: Gioventù Nazionale Ancona: Solidarietà agli agenti feriti. La risposta a chi usa la violenza? Più confronto e partecipazione; FdI lancia una raccolta firme: È il momento di dire basta; Gioventù Nazionale manifesta a Roma in sostegno del popolo iraniano; Questionario sui prof di sinistra, i gruppi di minoranza: Fatto gravissimo, chiediamo la condanna unanime. Acca Larenzia, quattro militanti di Gioventù Nazionale aggrediti con spranghe a RomaQuattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. Secondo quanto riferito dalle vittime, l’episodio si sarebbe verificato ... adnkronos.com Attivisti di Gioventù Nazionale aggrediti con le spranghe mentre affiggono i manifesti per Acca LarentiaDenunciamo una gravissima aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale Roma, avvenuta questa notte ad opera di un commando di più di 20 professionisti dell'odio politico, muniti di coltelli ... romatoday.it LA POSIZIONE Gioventù Nazionale sulla Nuova Pescara: "Atti del Comune di Spoltore illegittimi" Leggi qui facebook Il motto di Dominique Venner nella sede di FdI-Gioventù Nazionale. Le matrici indelebili. Molfetta, Italia, 2026. #Pietre @repubblica x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.