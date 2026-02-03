Salerno 16enne ferito durante una lite | minorenne arrestato

Un 16enne è stato ferito durante una lite tra ragazzi a Salerno. La polizia ha arrestato un minorenne coinvolto nell’aggressione. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno portato il ferito in ospedale. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle zone frequentate dai giovani.

Un nuovo episodio di violenza tra minorenni torna ad accendere i riflettori sulla sicurezza in città. Nella zona orientale di Salerno, nel quartiere di Mercatello, una lite tra due ragazzi di 16 anni sarebbe degenerata fino al ferimento di uno dei due. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe scoppiata in strada e in pochi istanti si sarebbe trasformata in una colluttazione. Durante i momenti più concitati, uno dei giovani avrebbe estratto un’arma da taglio e avrebbe colpito il coetaneo, provocandogli ferite serie. Il ricovero al “Ruggi” e i soccorsi. Il ragazzo ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. 🔗 Leggi su Zon.it

La notte scorsa a Salerno un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un coltello nel centro storico.

Salerno, esce da scuola e accoltella un compagno: 16enne ferito al collo, arrestato un 17enneSalerno – Un 16enne è stato accoltellato al collo al termine di una lite con un compagno di scuola di 17 anni, poi arrestato. cronachedellacampania.it

Lite tra ragazzi nel centro storico di Salerno: 16enne ferito con un coltelloUn ragazzo di 16 anni è rimasto ferito alla schiena durante una lite tra giovani scoppiata in largo Abate Conforti. agro24.it

Salerno. Aggredisce un coetaneo con un coltello, minore arrestato Un 16enne è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato. In mattinata il giovane ha aggredito un coetaneo nel quartiere Pastena, nella zona orientale di Salerno. Al culmine della lite - facebook.com facebook

16enne accoltellato durante una lite nel centro storico di Salerno. Non è grave, è stato dimesso con trenta giorni di prognosi #ANSA x.com