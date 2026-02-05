Giornalisti sardi colpiti da minacce e ostacoli | come si difendono dal bavaglio informativo

A Cagliari, giornalisti sardi raccontano di minacce e pressioni che ricevono ogni giorno. La metà di loro ha subito intimidazioni o ostacoli nel loro lavoro. Durante l'incontro, hanno spiegato come cercano di difendersi dal “bavaglio” che cerca di bloccare l'informazione libera. La situazione si fa sempre più difficile per chi cerca di fare inchieste o denunciare problemi senza paura.

**Un giornalista su due in Sardegna ha ricevuto minacce o pressioni. È l’allarme lanciato da un incontro tenutosi a Cagliari, con l’obiettivo di affrontare l’intimidazione nella stampa locale. I numeri parlano chiaro: 52,6% dei giornalisti coinvolti hanno vissuto episodi di intimidazione o pressioni legate alla loro attività professionale. Le voci si alzano da Cagliari, sede del convegno “I Ranucci invisibili. L’informazione sarda e le intimidazioni”, tenutosi lunedì 2 febbraio. Il problema non riguarda soltanto i giornalisti con maggiore impatto o quelli impegnati in temi sensibili, come la politica o la criminalità: tocca anche coloro che operano in ambiti meno caldi, eppure non esentano la pressione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Informare senza tutele: il prezzo pagato dai giornalisti sardiPressioni, minacce, querele usate come avvertimenti. In Sardegna fare il giornalista è sempre più difficile, soprattutto per chi lavora senza tutele. È quanto emerge dall’indagine presentata oggi, in ... unionesarda.it

Oltre 110 giornalisti sardi hanno denunciato minacce e intimidazioniOltre 110 giornalisti sardi hanno dichiarato di aver ricevuto minacce e intimidazioni nel corso della propria carriera. (ANSA) ... ansa.it

Oltre 110 giornalisti sardi hanno denunciato minacce e intimidazioni. Odg, un fondo sperimentale di 5mila euro per consulenze legali urgenti #ANSA x.com

