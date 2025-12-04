The Darkside Detective e Jackbox Party Pack 4 gratis su Epic Games | tutto quello che devi sapere sui giochi della settimana

Epic Games Store rinnova il suo appuntamento settimanale con due offerte gratuite imperdibili. Fino a mercoledì 11 dicembre 2025, tutti gli utenti possono aggiungere alla propria libreria due titoli di genere completamente diverso: The Darkside Detective, un’avventura point-and-click comica e soprannaturale, e Jackbox Party Pack 4, una collezione di party game perfetta per le serate in compagnia. In questo articolo ti forniamo una panoramica completa su entrambi i giochi, con dettagli, caratteristiche e le specifiche di sistema minime per giocare senza problemi. Ricorda che basta avere un account su Epic Games store per poter scaricare sul proprio PC e poter giocare quando si vuole ai giochi gratis che Epic regala. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - The Darkside Detective e Jackbox Party Pack 4 gratis su Epic Games: tutto quello che devi sapere sui giochi della settimana

