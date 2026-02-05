Gianmarco Tamberi ha pubblicato un messaggio sul suo profilo social nella notte, poco prima dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Nel post, il saltatore con gli ostacoli rivela di aver vissuto un momento molto difficile, ma di aver trovato conforto in un abbraccio che lui definisce “eterno”. La sua voce, tra le righe, trasmette il peso di un giorno complicato, mentre in Italia cresce l’attesa per le competizioni che cominceranno tra poche ore.

Ancona, 5 febbraio 2026 – È notte fonda, l'una passata da un pezzo. Mentre l'Italia trattiene il fiato per l'imminente cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, un altro campione olimpico non riesce a chiudere occhio. Gianmarco Tamberi affida ai social un flusso di coscienza intimo, potente e commovente, accompagnato dalla foto di un abbraccio che, parole sue, non dimenticherà mai. Mirko Casadei: “Papà Raoul era un imprenditore visionario, no agli speculatori nella Ca’ del Liscio” Il post nella notte: "Quel maledetto giorno". "È l'1 di notte e non riesco a dormire.", scrive Gimbo su Instagram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianmarco Tamberi: "Quell'abbraccio eterno nel giorno più brutto della mia vita". Il post nella notte a ridosso delle Olimpiadi

Approfondimenti su Gianmarco Tamberi

Una giornata difficile per una delle influencer più amate d’Italia, che ha vissuto momenti di grande apprensione con due visite al pronto soccorso in poche ore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gianmarco Tamberi

Tamberi al Del Conero: Gimbo ha spostato il suo quartier generale (dall'Italico Conti) per ritrovare la formaANCONA Carramba che sorpresa al Del Conero: c’è Gianmarco Tamberi che si allena. No, non ha sbagliato campo e non ha deciso di cambiare sport per rinforzare l’Ancona di Agenore Maurizi. La decisione è ... corriereadriatico.it

Gianmarco Tamberi, quanto amore per la piccola CamillaSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Gianmarco Tamberi facebook

Tutto è pronto per UdinJump, la manifestazione di salto in alto che si svolgerà al Palabernes di Udine. Testimonial d'eccezione due campioni olimpici, Gianmarco Tamberi e Xavier Sotomajor. x.com