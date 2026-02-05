Gianico | Carnevalando

Domenica 8 febbraio, la Valle Camonica si riempie di colori e musica per la venticinquesima edizione di Carnevalando. La sfilata, che coinvolge Gianico, Artogne e Pian Camuno, porta in strada maschere, carri e tanta energia. Le comunità si preparano da settimane, pronti a mostrare la loro creatività e a vivere un giorno di festa insieme.

Domenica 8 febbraio la Valle Camonica si anima per celebrare un traguardo speciale: la venticinquesima edizione di Carnevalando, la sfilata itinerante che ogni anno trasforma le strade di Gianico, Artogne e Pian Camuno in un palcoscenico di allegria, creatività e folklore. Un pomeriggio.

