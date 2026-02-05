Gestione delle persone LGBT+ nelle carceri e le conseguenze di un sistema obsoleto

La questione delle persone LGBT+ nelle carceri italiane resta aperta e insoddisfatta. Nonostante le norme, molti detenuti appartenenti a questa comunità vivono in condizioni di disagio e isolamento. La gestione attuale del sistema penitenziario non è in grado di proteggere i diritti e la sicurezza di chi si trova dietro le sbarre. La marginalità si trasmette anche tra le mura della prigione, creando problemi che ancora si cercano di risolvere.

La marginalità che segna la vita della popolazione LGBT+ non si arresta neanche tra le mura penitenziarie. Solo riuscire a stimare il numero effettivo od ottenere informazioni attendibili delle persone presenti in carcere è pressoché impossibile. I dati frastagliati sono il sintomo di un fallimento sistematico. Difatti, la mancanza di numeri certi impedisce alle autorità di intervenire con criterio, finendo per basare il programma sul senso comune o sui pregiudizi, rendendo inefficace l’intervento. Tra marginalizzazione e invisibilità: le persone LGBT+ non sono tutelate. È frequente che diverse vulnerabilità convergano sulla stessa persona, sfociando in azioni che spingono per il carcere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

