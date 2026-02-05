Gemma Galgani e Mario fanno infuriare Maria a UeD | Pantomima assurda siete d’accordo

Questa mattina a Uomini e Donne Gemma Galgani e Mario hanno fatto infuriare Maria. Durante la puntata di oggi, 5 febbraio, si sono visti momenti di grande tensione tra i tre protagonisti. Maria non ha nascosto il suo disappunto, definendo la situazione una “pantomima assurda”. I fan si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntate.

La prima parte della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 5 febbraio, è stata incentrata su Gemma Galgani e Mario Lenti. Il pubblico è apparso un po’ spazientito dal vedere nuovamente i due a centro studio, dato che in più occasioni il cavaliere ha fatto presente alla dama di non vedere un futuro insieme a lei. Gemma, però, è convinta che Mario non si avvicini a lei per timore del giudizio di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Le convinzioni della donna hanno fatto perdere le staffe a Maria De Filippi, che non ha potuto fare a meno di sbottare contro i due. Successivamente, poi, la conduttrice è apparsa seriamente preoccupata per Gemma in quanto ha capito che, molto probabilmente, la donna non sia molto in sé in questo periodo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

