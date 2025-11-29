Tuscolana cocaina rosa e oro rosso nascosti nel bagagliaio dell' auto

Nascondeva in auto droga e rame, per questo motivo è finito nei guai. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno infatti arrestato un cittadino peruviano di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e. 🔗 Leggi su Romatoday.it