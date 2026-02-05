Fuoco in superstrada a Cossato | auto distrutta incidente in via d’accesso al centro storico

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto ha preso fuoco ieri pomeriggio sulla superstrada di Cossato, vicino all’uscita per Masserano. Il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme, che si sono sprigionate all’improvviso, creando panico tra chi passava di lì. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha causato disagi e ha fatto scattare l’allarme tra i residenti.

**Un’auto in fiamme nella superstrada di Cossato: l’incendio che ha distrutto il veicolo e lasciato paura nel pomeriggio del 4 febbraio** A Cossato, nella zona della superstrada all’altezza dell’uscita verso Masserano, un incidente improvviso ha causato paura tra i passanti. Nell’ambito della viabilità, l’auto, probabilmente guidata da un uomo di mezz’età, è andata in fiamme. L’incendio, verificatosi nel pomeriggio di ieri, 4 febbraio 2026, ha distrutto completamente il veicolo, provocando danni ingenti e costringendo l’attuale autonoma a sospendere temporaneamente il traffico. Le prime immagini mostravano il veicolo avvolto in una colonna di fumo nero, mentre le fiamme erano ancora in movimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

fuoco in superstrada a cossato auto distrutta incidente in via d8217accesso al centro storico

© Ameve.eu - Fuoco in superstrada a Cossato: auto distrutta, incidente in via d’accesso al centro storico

Approfondimenti su Cossato Incidente

Grave incidente ad Asso: auto distrutta, 35enne estratta dai vigili del fuoco e portata via in elisoccorso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cossato Incidente

Argomenti discussi: Camion in fiamme in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa (ora riaperto), vigili del fuoco in azione; Autoarticolato in fiamme sulla superstrada Pedemontana Veneta, traffico in tilt; Auto prende fuoco in superstrada; Problemi ai freni, rimorchio a fuoco sulla Superstrada Pedemontana Veneta.

Paura a Cossato, auto prende fuoco in superstradaL’auto è stata avvolta da un incendio che ha causato gravi danni al veicolo Paura a Cossato, auto prende fuoco in superstrada ... laprovinciadibiella.it

fuoco in superstrada aMercedes prende fuoco sulla Superstrada a Fiorina: conducente illesoSAN MARINO - Poco prima delle 20.30 di ieri, venerdì 30 gennaio 2026, una Mercedes C200 ha preso fuoco sulla corsia ascendente della Superstrada, ... libertas.sm

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.