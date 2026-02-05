Un’auto ha preso fuoco ieri pomeriggio sulla superstrada di Cossato, vicino all’uscita per Masserano. Il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme, che si sono sprigionate all’improvviso, creando panico tra chi passava di lì. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha causato disagi e ha fatto scattare l’allarme tra i residenti.

**Un’auto in fiamme nella superstrada di Cossato: l’incendio che ha distrutto il veicolo e lasciato paura nel pomeriggio del 4 febbraio** A Cossato, nella zona della superstrada all’altezza dell’uscita verso Masserano, un incidente improvviso ha causato paura tra i passanti. Nell’ambito della viabilità, l’auto, probabilmente guidata da un uomo di mezz’età, è andata in fiamme. L’incendio, verificatosi nel pomeriggio di ieri, 4 febbraio 2026, ha distrutto completamente il veicolo, provocando danni ingenti e costringendo l’attuale autonoma a sospendere temporaneamente il traffico. Le prime immagini mostravano il veicolo avvolto in una colonna di fumo nero, mentre le fiamme erano ancora in movimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuoco in superstrada a Cossato: auto distrutta, incidente in via d'accesso al centro storico

