Funerali di Federica Torzullo l’annuncio del sindaco e la decisione della famiglia

Questa mattina si sono tenuti i funerali di Federica Torzullo, la giovane vittima di femminicidio uccisa nella sua città. Il sindaco ha espresso il suo cordoglio, mentre la famiglia ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. La comunità si stringe attorno alla perdita di Federica, lasciando spazio al dolore e alla rabbia per questa nuova tragedia.

La storia di Federica Torzullo si inserisce nell'ennesimo drammatico caso di femminicidio che ha scosso il Paese. La donna, 41 anni, è stata uccisa dall' ex marito tra l'8 e il 9 gennaio scorsi, alle porte di Roma, lasciando dietro di sé una scia di dolore che ha travolto non solo la sua famiglia, ma un'intera comunità. Nei giorni successivi all'omicidio, Anguillara Sabazia ha vissuto un tempo sospeso, segnato da silenzi e interrogativi senza risposta. Il nome di Federica è diventato simbolo di una violenza che continua a colpire dentro le mura domestiche, spezzando vite e lasciando ferite profonde difficili da rimarginare.

