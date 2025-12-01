È la decisione della famiglia Nicola Pietrangeli l’annuncio sui funerali Seppellitemi lì

Negli ambienti del tennis italiano questa mattina è circolato un sentimento comune, quello smarrimento che si prova quando un punto fermo della propria storia improvvisamente viene a mancare. Le parole di chi lo ha conosciuto davvero hanno cominciato a rincorrersi già dalle prime ore del giorno, dando l’idea di quanto profonda fosse l’ombra buona proiettata da un uomo capace di attraversare più di mezzo secolo di sport, costume e memoria collettiva. Tra i primi a parlare c’è stato Paolo Bertolucci, voce tecnica ormai familiare per gli appassionati in tv e, un tempo, compagno di imprese e avventure che avevano contribuito a trasformare un gioco in una passione nazionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it