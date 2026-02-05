Fuga dalla città | La vita l’amore e l’agriturismo

Tom van Oorschot e Annemarie Groot Kormelinck hanno deciso di lasciare l’Olanda e trasferirsi a Potenza Picena nel novembre 2020, durante il picco della pandemia. Da allora, hanno vissuto tra mare, montagna e campagna, trovando in questo angolo di Marche il loro rifugio. La coppia racconta di essersi innamorata subito del luogo, del cibo e di tutto quello che questa terra può offrire. Una scelta coraggiosa, quella di cambiare vita, che li ha portati a riscoprire il vero senso della semplicità.

"Ci siamo innamorati dal primo momento di questo posto, fatto di mare, montagna, sole e buon cibo". Tom van Oorschot e Annemarie Groot Kormelinck si sono trasferiti dall’Olanda a Potenza Picena (Macerata) nel novembre del 2020, in piena emergenza Covid. Qui hanno aperto l’ azienda agricola Scala, e messo su famiglia: Sam, 4 anni, è nato all’ospedale di Civitanova, e Timo, due, è venuto alla luce a Macerata. L’ agriturismo è la loro casa. Tom era un imprenditore e consulente di informatica, Annemarie una dottoressa in agrieconomia. "Ci siamo sentiti subito accolti – racconta Tom, 40 anni –. Vivevamo in una città nei dintorni di Amsterdam, dove non conoscevamo neanche il nome del vicino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

