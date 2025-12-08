Corbo definisce Spalletti l’allenatore più romantico d’Italia che ha romanzato una fuga per amore della città

Il racconto di Corbo su Repubblica Napoli di Napoli-Juve verte tantissimo su Spalletti e il suo discusso rapporto con Napoli “I  fischi coprono gli applausi per  Spalletti, una contestazione  gentile, quasi una formalità dopo  una settimana di acido amarcord  verso l’allenatore vincente ma  spergiuro del terzo scudetto,  quando provò a romanzare una  fuga per amore della città”. foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Antonio Conte La disfatta dei bianconeri non è cosa da poco, lascia evidenti tracce dei problemi “Portiere e fase difensiva della Juve  sono da immediata censura.  Inevitabile che dopo 7 minuti la  squadra di Spalletti sia già sotto di  un gol e che l’allenatore più  romantico d’Italia debba riordinare  gli appunti di una vigilia forse  troppo tesa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

