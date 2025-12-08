Corbo definisce Spalletti l’allenatore più romantico d’Italia che ha romanzato una fuga per amore della città

Il racconto di Corbo su Repubblica Napoli di Napoli-Juve verte tantissimo su Spalletti e il suo discusso rapporto con Napoli “I fischi coprono gli applausi per Spalletti, una contestazione gentile, quasi una formalità dopo una settimana di acido amarcord verso l’allenatore vincente ma spergiuro del terzo scudetto, quando provò a romanzare una fuga per amore della città”. foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Antonio Conte La disfatta dei bianconeri non è cosa da poco, lascia evidenti tracce dei problemi “Portiere e fase difensiva della Juve sono da immediata censura. Inevitabile che dopo 7 minuti la squadra di Spalletti sia già sotto di un gol e che l’allenatore più romantico d’Italia debba riordinare gli appunti di una vigilia forse troppo tesa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

