Questa sabato alle 15 al Benito Stirpe si gioca il big match tra Frosinone e Venezia. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e gli appassionati sono già in attesa di vedere quale squadra farà il passo decisivo verso la vetta della classifica. La partita si presenta come una sfida importante per entrambe, con i giocatori pronti a scendere in campo con grinta e determinazione.

Quello tra Frosinone e Venezia, in programma sabato al Benito Stirpe, è senza dubbio il big match della 23esima giornata della Serie B. Si affrontano la prima e la seconda della classe, con i padroni di casa del Frosinone che hanno appena perso la vetta della classifica dopo il pari sul campo dell’Entella. I ciociari. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Frosinone-Venezia (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

