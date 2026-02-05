La partita tra Frosinone e Venezia si gioca sabato pomeriggio al Benito Stirpe. È il grande match della 23esima giornata di Serie B, con entrambe le squadre pronte a dare tutto sul campo. I tifosi sono in fermento, aspettando di vedere quale delle due formazioni uscirà vincitrice.

Quello tra Frosinone e Venezia, in programma sabato al Benito Stirpe, è senza dubbio il big match della 23esima giornata della Serie B. Si affrontano la prima e la seconda della classe, con i padroni di casa del Frosinone che hanno appena perso la vetta della classifica dopo il pari sul campo dell’Entella. I ciociari. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Frosinone-Venezia (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Frosinone Venezia

Il Venezia si prepara ad affrontare la Carrarese al Pierluigi Penzo nel match di sabato 31 gennaio alle 15:00.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Frosinone Venezia

Argomenti discussi: FROSINONE – VENEZIA, LA BIGLIETTERIA; Diretta Frosinone-Venezia: dove vederla in tv e live streaming | DAZN News IT; Serie B, il Venezia si prende la vetta. Frosinone frena, Monza e Palermo si avvicinano; Frosinone-Venezia: sabato allo Stirpe la grande sfida tra le protagoniste del campionato. È caccia al biglietto.

Guida alla 23ª giornata di Serie B. Scontro al vertice Frosinone-Venezia. La Samp a Modena, il Palermo riceve l’EmpoliIl Monza ospita l’Avellino per avvicinarsi alla zona promozione diretta. Per il Bari, scontro salvezza a Mantova ... tuttosport.com

Il Frosinone prepara il big match con il VeneziaPer l’incontro di sabato rientrerà Bracaglia che con l’Entella doveva scontare un turno di squalifica. Anche Koutsoupias sulla via del completo recupero ... ciociariaoggi.it

Corriere dello Sport: “Frosinone-Venezia, incrocio perfetto. #Palermo e Monza pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso” facebook

Guida alla 23ª giornata di Serie B. Scontro al vertice Frosinone-Venezia. La Samp a Modena, il Palermo riceve l’Empoli x.com