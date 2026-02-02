Galleria Polidoro | Qui le baby gang di stranieri hanno preso il sopravvento i negozi chiudono

Una scena di caos nella Galleria Polidoro di Parma. I negozi stanno chiudendo uno dopo l’altro, e i commercianti sono esasperati. Le baby gang di stranieri, secondo i residenti, hanno preso il controllo del quartiere, creando tensione e paura tra chi lavora e chi vive nella zona. La situazione sembra ormai fuori controllo, e nessuno si aspetta una soluzione immediata.

"Ancora una volta ci troviamo a denunciare una situazione ormai fuori controlloù - sottolinea il Team Vannacci Maria Luigia di Parma. Nella Galleria Polidoro, nel cuore della città, le baby gang di stranieri hanno preso il sopravvento. Comportamenti violenti, minacce, atti vandalici e prepotenze sono all’ordine del giorno. Il risultato? I negozi abbassano le saracinesche, cittadini evitano la zona e cresce il senso di insicurezza e abbandono. Dov’è l’amministrazione? Dov’è il presidio delle forze dell’ordine? Non basta parlare di “percezioni” o minimizzare il problema: questa è la realtà vissuta quotidianamente da chi lavora e vive in quell’area.🔗 Leggi su Parmatoday.it

